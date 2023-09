Messina Denaro | il primo interrogatorio reso dal boss | ' Non mi pentirò mai' Adnkronos

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Palermo, 25 set. () - (di Elvira Terranova) - "Non sono un mafioso" e "non mimai". Era il 13 febbraio scorso e Matteosi trovava, per la prima volta, davanti ai magistrati di Palermo che lo interrogavano. In poco meno di due ora ilmafioso aveva parlato di mafia, di famiglia, persino del reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Ad ascoltarlo il Procuratore capo di Palermo Maurizio de Lucia e l'aggiunto Paolo Guido. "Io non voglio fare il superuomo e nemmeno l'arrogante, voi mi avete pper la mia malattia", dicevain quelai magistrati di Palermo il 13 febbraio. Sette mesi prima di morire. "Ora che ho la ...