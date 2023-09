Messina Denaro | funerali vietati | boss verrà tumulato al cimitero

(Di lunedì 25 settembre 2023) Niente esequie: il divieto riguarda tutti imafiosi Non saranno celebrati ireligiosi per ilMatteo, morto oggi 25 settembre a 62 anni. E non tanto per le sue ultime volontà, ma perché sarà il questore di Trapani a vietarli, come accade con tutti imafiosi. Il capomafia, in un vecchio pizzino ritrovato dai carabinieri del Ros nel covo di Campobello di Mazara, aveva criticato duramente la Chiesa annunciando di volere rifiutare “ogni celebrazione religiosa perché fatta di uomini immondi che vivono nell’odio e nel peccato”. E ancora: “Non sono coloro che si proclamano i soldati di Dio a poter decidere e giustiziare il mio corpo esanime. Non saranno questi a rifiutare le mie esequie…rifiuto tutto ciò perché ritengo che il mio rapporto con la fede è ...

Il cugino Giuseppe Cimarosa: "Mi dispiace che abbia trascorso così poco tempo in carcere". Nicola Di Matteo : "Ero certo che non avrebbe collaborato"

"Catturato perché malato, ha preferito farsi curare dallo Stato invece che in latitanza. Con lui non finisce la mafia. Cosa nostra è invisibile e ...

La malattia e la morte E' morto Matteo. La notizia, battuta verso le 4 del mattino , (ma l'ora della morte risale all'1,30) era attesa, visto che il boss mafioso, 62 anni, era in coma irreversibile da venerdì scorso per un ..."Cosa Nostra dovrà sostituire Matteocome punto di riferimento per i grandi affari. C'è già chi è pronto a prendere il suo posto". Era il 16 gennaio scorso, quando il Procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, pronunciò ...

Con la morte del boss Matteo Messina Denaro non si fermano le indagini per cercare di trovare non solo il suo "tesoro" – per gli inquirenti è certo che il mafioso gestisse molti affari e assai lucrosi ...