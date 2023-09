Messina Denaro e la strage dei Georgofili | i familiari delle vittime | Un mostro | non sapremo mai la verità

Esce di scena l'ultimo esponente della mafia stragista e si chiude la stagione più terrificante di Cosa Nostra. Quel romanzo criminale era uscito dalla dittatura corleonese di Totò Riina e Bernardo ...Il dispiacere di Luigi Dainelli, presidente dell'associazione delle vittime dei Georgofili, dopo la morte del boss: "Il rammarico è che non ha parlato"

È morto Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra aveva 61 anni: il decesso poco prima delle 2 TGCOM

Le reazioni alla morte di Messina Denaro | Nicola Di Matteo, il fratello del piccolo sciolto nell’acido:... Corriere della Sera

E’ morto il padrino Matteo Messina Denaro. Il boss della mafia aveva 62 anni ed era ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale San Salvatore a L’Aquila per un tumore al colon giunto al quarto ...E anche Matteo Messina Denaro, dopo Napolitano, se n'è andato dall'altra parte. Nonostante la morte non riesco ad avere rispetto per questi due e, nel caso di Napolitano, non ce la faccio proprio ad a ...