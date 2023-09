Messina Denaro | Dalla Chiesa Fi | ' da Saviano affermazione vergognosa e inaccettabile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Roma, 25 set. (Adnkronos) - L'di Roberto"non è accettabile.deve imparare a misurare le parole, deve imparare a far funzionare il cervello, deve imparare a non voler essere per forza sempre sui giornali o sui social. Il signordeve imparare ancora tante cose. Quello che ha detto è una cosa. Noi non siamo un Paese mafioso. Noi siamo un Paese che ama la legalità, che vuole vivere nella legalità, che lotta per la legalità. Lottasse anche lui per la legalità. Non basta andare in televisione a presentare libri". Così Rita, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, commentando il tweet in cui Robertoaccusa l'Italia di essere un Paese "a vocazione mafiosa".