Messina Denaro | chi sarà l’erede del boss?

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 25 settembre 2023) "Cosa Nostra tende a ricostruire i suoi vertici. Adesso dovrà sostituire l'ultimo dei corleonesi come punto di riferimento per i grandi affari. C’è già chi è pronto a prendere il suo posto", afferma il Procuratore di Palermo Maurizio de Lucia “Cosa Nostra dovrà sostituire Matteocome punto di riferimento per i grandi affari. C’è già chi è pronto a prendere il suo posto”. Era il 16 gennaio scorso, quando il Procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, pronunciò queste parole. Poche ore prima, dopo una latitanza lunga 30 anni, era stato arrestato ilmafioso più ricercato al mondo, morto nella notte fra il 24 e il 25 settembre 2023 per le conseguenze legate a un tumore al colon al quarto stadio. Sono trascorsi 8 mesi, ma cosa è accaduto nel frattempo? Chi ha preso le redini dell’ultimostragista? Da ...