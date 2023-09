Mercedes-Benz 600 - Aristocrazia daltri tempi

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 25 settembre 2023) Nel settembre del 1963 fa il suo debutto al Salone di Francoforte una nobile creazione della Stella, la600 della serie W 100. Per la Casa tedesca si entra in una nuova era, quella del ritorno al vero lusso. Del resto, sono ormai passati più di 18 anni dalla chiusura del secondo conflitto mondiale e isono maturi per ispirarsi all'opulenza d'anteguerra, dopo che la casa si era già (ri)affermata tra le sportive con la leggendaria SL "Gullwing". Anche per il Papa. La 600, per la verità, era già stata anticipata da altre berline di lusso, come le sedan della serie W111/W112, ma la nuova vettura è qualcosa di più, per prestigio, prezzo e, quindi, target d'acquirenti. Di fatto, un'alternativa della Repubblica Federale Tedesca (siamo nell'epoca due Germanie) alle limousine d'Oltremanica, tanto da essere disponibile persino in una variante con ...