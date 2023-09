Meloni? Dio | patria e Gelo in studio | come se ne esce i dem

Leggi su iltempo

(Di lunedì 25 settembre 2023) La battuta, se così si può chiamare, di Arturo Scotto del Pd nel corso della puntata di lunedì 25 settembre di Agorà, su Rai3, provoca la reazione piccata di Elisabetta Gardini, di FdI. Si parla di migranti e della proposta di sostegno e collaborazione da parte del presidente francese Emmanuel Macron all'Italia dopo giorni di tensione. Una "evoluzione" dell'Eliseo che andrà verificata nei fatti. In ogni caos per il dem è certo "che gli amici di Giorgia", ossia Polonia e Ungheria, "quell'evoluzione non la faranno". Scotto allora cita il convegno demografico di Budapest dove è intervenuta la premier. "Non più tardi di una settimana fa si è recata in Ungheria in un famoso convegno dove ha parlato di Dio,e famiglia che nella declinazioneana è Dio,e tengo famiglia,è ...