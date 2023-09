Le voci di crisi trae Matteo Berrettini vengono spazzate via dalla passerella di coppia. Da qualche tempo non comparivano sui social insieme e la distanza tra i due stava facendo preoccupare i fan. E' ...Brevi Holger Rune sembra aver trovato la sua anima gemella. Dopo le tanto discusse coppie Matteo Berrettini -e Stefanos Tsitsipas - Paula Badosa, che hanno sicuramente spopolato e non poco all'interno del circuito Atp negli ultimi mesi, anche il tennista danese si prenderà la scena del gossip ...

Melissa Satta e Matteo Berrettini sfilata d’amore a Milano TGCOM

Melissa Satta "aprirà" la sfida. "Ho giocato a golf. Un giorno ci porterò Matteo" La Gazzetta dello Sport

Eleganti, disinvolti, bellissimi, Melissa Satta e Matteo Berrettini sfilano a Milano e i flash sono tutti per loro. La ex velina è saltata da una sfilata all’altra in un continuo cambio d’abito e di ...È già nota agli appassionati della cronaca rosa per essere stata fidanzata con il conosciuto calciatore Andrea Petagna. Nata a Genova, la classe 1997 è apparsa anche in tv come Bonas del programma ...