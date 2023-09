Medici specializzandi protestano a Roma | ' mai più schiavi'

(Di lunedì 25 settembre 2023), 25 set. - (Adnkronos SAlute) - Camici bianchi, cartelli e fischietti. Isono scesi in piazza adavanti il ministero dell'Università e Ricerca (Mur) per chiedere una riforma del sistema delle specializzazioni e delle relative retribuzioni che li costringe a turni massacranti senza un'adeguata remunerazione che oggi "ci rende", urlano i. "Veniamo pagati 1.600 euro al mese durante la specializzazione ma lavoriamo H24, e con questi stipendi è impossibile vivere in affitto a Milano, ae Firenze. Meglio riunificare e lavorare in libera professione”, raccontano all'Adnkronos Salute. "E' intollerabile - sottolineano i promotori della manifestazione Giammaria Liuzzi (Anaao Giovani), Massimo Minerva (Als) e Antonio Cucinella ...

