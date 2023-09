McLaren a caccia di Aston Martin | Brown e l' operazione sorpasso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 28/53: Verstappen martella in 1:37.8 e ora ha un margine di 13 secondi su Norris. Piastri a 14.9, ...

C'è molta curiosità per Piastri in prima fila per la prima volta Inizia il giro di ricognizione con Verstappen che lo affronta velocissimo nella ...