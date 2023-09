Maxi incidente | disastro in autostrada | 5 mezzi coinvolti | ambulanze e soccorsi

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 25 settembre 2023) I vigili del fuoco della centrale di Bergamo e del distaccamento di Dalmine sono intervenuti questa mattina verso le 8.30 per un bruttostradale. Lo scontro è avvenuto sulla A4, in direzione Torino, prima del casello di Bergamo e ha coinvolto tre camion, un furgone e una autovettura. L’è stata chiusa al traffico per la rimozione deirimastidello scontro. I vigili del fuoco di Bergamo e Dalmine sono intervenuti per mettere in sicurezza il tratto stradale e bonificare l’area in cui ovviamente sono rimate tantissime parti di auto sparpagliate sull’asfalto. Sono in totale sei le persone rimaste coinvolte nel sinistro, ma per fortuna nessuno è rimasta ferita in modo grave. Leggi anche: Apre una raccolta fondi per le cure del tumore, guadagna 50mila euro ma si scopre la ...