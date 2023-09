Max Verstappen orgoglioso | “Cosa più importante era la costruttori”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il cambio al comando è durato poco. Se Carlos Sainz a Singapore era riuscito ad interrompere il dominio incontrastato di Max, così non è stato in Giappone. Ieri infatti il pilota della Red Bull ha ripreso a fare ciò che gli è più congeniale, ovvero vincere e anche con margine, e così si è portato a casa un altro successo. Grande gioia poi ai box per il ritorno al successo, come espresso nelle risposte offerte ai giornalisti che lo hanno interrogato nel post gara. Max: “Weekend incredibile, vincere qui è grandioso” Crediti foto: MaxFacebookQueste dunque le parole del pilota della Red Bull al termine della gara: “E’ stato un weekend incredibile, vincere qui è stato grandioso. Penso che la macchina sia andata molto bene sulle mescole utilizzate. Ma di certo lapiù ...