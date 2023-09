Mauro | «La forza dell’Inter è il gruppo | nessuno si risparmia!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 settembre 2023)elogia il, a disposizione di Inzaghi. Migliorati anche tantissimi giocatori, tra tutti Federico Dimarco? Su Tutti Convocati, Massimosulla: «L’assenza di Arnautovic non avrà un peso perché non è un giocatore fondamentale per l’Inter. È illadi Inzaghi, ha trovato undi giocatori che giocano come lui vuole, non c’è un giocatore che si risparmia. Inzaghi straordinario per questo. Se fosse stato un altro allenatore tipo Guardiola o Klopp si sarebbe detto ‘Oh guarda come è migliorato Dimarco, come sta giocando Calhanoglu’. Bravissimo allenatore Inzaghi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo ...