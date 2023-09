Matteo Messina Denaro | sui social condoglianze e messaggi di vicinanza alla famiglia

(Di lunedì 25 settembre 2023) Conesce di scena l’ultimo esponente della mafia stragista e si chiude la stagione più terrificante di Cosa Nostra. L’ultimo stragista mafioso è morto stanotte – poco prima delle 2 – all’ospedale de L’Aquila per le conseguenze legate a un tumore al colon al quarto stadio. In queste ore – segnala l’agenzia AdnKronos – suisono comparsi diversidi cordoglio. Tra gli utenti c’è chi chiede che il «Signore lo perdoni» e chi spera: «Riposi in pace e in tranquillità». Decine e decine didi questo tono comparsi su Facebook dopo la notizia della morte dell’ ultima “primula rossa” di Cosa Nostra: «. Per me un amico d’infanzia poi ognuno di noi fa le sue scelte di vita, ...

Giuseppe Cimarosa è figlio del cugino di Matteo Messina Denaro e la mafia ce l’ha avuta in casa fin da quando era piccolo, e fino a quando lui non ...

Il cugino Giuseppe Cimarosa: "Mi dispiace che abbia trascorso così poco tempo in carcere". Nicola Di Matteo : "Ero certo che non avrebbe collaborato"

"Dopo l'arresto si sperava cheDenaro potesse parlare e chiarire molti fatti ancora avvolti dal mistero. Sulle stragi mafiose, soprattutto quelle dei primi anni Novanta, ma alle fine ha prevalso la sua mentalità, che ..."È mortoDenaro. Davanti alla morte è giusto mantenersi umani, sempre. Ma non provo commozione". Lo scriveRenzi in un posto su Twitter in cui aggiunge: "Ho nel cuore le immagini dei ...

Non saranno celebrati i funerali religiosi per il boss Matteo Messina Denaro, morto oggi 25 settembre a 62 anni. E non tanto per le sue ultime volontà, ma perché sarà il questore di Trapani a vietarli ...'Dopo l’arresto si sperava che Matteo Messina Denaro potesse parlare e chiarire molti fatti ancora avvolti dal mistero. Sulle stragi mafiose, soprattutto quelle dei primi anni Novanta, ma alle fine ha ...