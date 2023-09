Matteo Messina Denaro | il padrino che amava il lusso e le donne

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 25 settembre 2023) Rampollo di una famiglia mafiosa, figlio di Francesco, morto da latitante. Amante delle, delle auto sportive, del. Questo era, l’ultimodi Cosa nostra, arrestato il 16 gennaio del 2023 dopo una latitanza durata 30 anni. L’ultimo boss delle stragi ancora in circolazione. Ritenuto tra i mandanti degli attentai del ’92 e delle bombe del ’93 di Roma, Firenze e Milano. Un sanguinario. Accusato e condannato per decine di omicidi. Tra questi quello del piccolo Giuseppe Di, il ragazzino strangolato e sciolto nell’acido perché il padre Santino, collaboratore di giustizia, non si era piegato alle richieste di Cosa nostra e non aveva ritrattato le accuse contro i capi della cupola.