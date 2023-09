Matteo Messina Denaro ha ucciso un bambino e l’ha sciolto nell’acido?

(Di lunedì 25 settembre 2023)ha detto di non aver maio commissionato lomicidio del piccolo Giuseppe Di, rapito e successivamente, sciogliendolo. Il Boss di Cosa Nostra ha rivelato al gip Alfredo Montalto di aver solo deciso per il rapimento del. Un atto di ritorsione, voluto dacontro il padre di Giuseppe, Santino Di, per essere diventato collaboratore di giustizia. A decidere l’orribile morte di Giuseppe Disarebbe stato dunque Giovanni Brusca, attualmente fuori dalla prigione dopo 25 anni di carcere. Responsabile, tra l’altro, degli agguati letali al giudice Giovanni Falcone e Rocco Chinnici. Di tutti gli omicidi ...

E' mortoDenaro. Il mafioso si è spento all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, nella cella del reparto per detenuti.Denaro era affetto da un tumore al colon e per questo era stato ..."La preghiera non si nega a nessuno. Ma non riesco a dire che mi dispiace". Lo scrive su Instagram il vicepremier e ministroSalvini, riportando la notizia della morte diDenaro. Il capomafia è morto nella notte, aveva 62 anni ed era ricoverato nel reparto detenuti dell'ospedale San Salvatore a L'Aquila per un tumore al colon giunto al quarto stadio. ...

È morto Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra aveva 61 anni: il decesso poco prima delle 2 TGCOM

Il fratello di Di Matteo, sciolto nell'acido: «Non avrebbe mai collaborato, perdono impossibile» Corriere della Sera

Palermo, 25 set. (askanews) - E' morto Matteo Messina Denaro. Il mafioso si è spento all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, nella cella del reparto per detenuti. Messina Denaro era affetto da un tumo ...249 giorni dopo l'arresto, Matteo Messina Denaro è deceduto all'Ospedale de L'Aquila dove si trovava in gravi condizioni da qualche settimana. L'ultimo bolletti ...