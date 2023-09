Matteo Messina Denaro è morto | per anni è stato il “fantasma della mafia”

(Di lunedì 25 settembre 2023). “U Siccu” per trent’latitante fino alla cattura dello scorso 16 gennaio Si è spento, a seguito del peggioramento del suo quadro clinico aggravato da un tumore avanzato,, il bossper lungo tempo latitante. Ricoverato presso l’Ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove era ricoverato dallo scorso agosto, il 22 settembre era entrato in come irreversibile. Come da sue volontà, gli è stata sospesa l’alimentazione, ma non l’idratazione.non voleva alcun accanimento terapeutico. Altro suo desiderio riguarda i funerali. Sembra abbia chiesto che non venga celebrato dalla Chiesa a suo dire ...

MortoDenaro È morto nell'ospedale di San Salvatore dell'Aquila, all'età di 61 anniDenaro, boss di Cosa nostra nato a Castelvetrano il 26 aprile 1962. Proprio la sua malattia, ..."Io non voglio fare il superuomo e nemmeno l'arrogante, voi mi avete preso per la mia malattia" "Non sono un mafioso" e "non mi pentirò mai" . Era il 13 febbraio scorso eDenaro - morto oggi all'età di 62 anni - si trovava, per la prima volta, davanti ai magistrati di Palermo che lo interrogavano. In poco meno di due ora il boss mafioso aveva parlato di ...

Matteo Messina Denaro è morto alle prime luci dell’alba per le conseguenze legate a un tumore al colon al quarto stadio. Il capomafia di Castelvetrano era nel reparto per detenuti dell’ospedale San ...È morto Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa nostra che per oltre trent'anni è riuscito a nascondersi dietro coperture di altissimo livello. Con lui finisce un'era fatta ...