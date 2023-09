Matteo Messina Denaro è morto

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il boss di Cosa Nostra,, 62 anni, è deceduto all’ospedale dell’Aquila a seguito di una grave forma di tumore al colon diagnosticato negli ultimi mesi della sua latitanza nel 2020. La notizia è stata riportata da Ansa: era stata proprio la malattia a condurre i carabinieri del Ros e la Procura di Palermo sulle tracce del boss, rimasto latitante per tre decenni. Il tumore del boss Durante il periodo di detenzione,ha sostenuto due interventi chirurgici dovuti a complicanze del cancro e, non essendosi ripreso dalla seconda operazione, i medici avevano deciso di non rimandarlo in carcere. Gli ultimi momenti di vita l’ex latitante li ha trascorsi in una stanza di massima sicurezza dell’ospedale, con il supporto della terapia del dolore prima di essere sedato. Nei giorni ...