Matteo Messina Denaro | di cosa è morto e dove verrà sepolto

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 25 settembre 2023), conosciuto come ‘u Siccu, boss di mafia e figura di spicco diNostra, è deceduto a 61 anni all’ospedale dell’Aquila a causa di un tumore al colon diagnosticato nel 2020 durante gli ultimi mesi della sua latitanza, durata tre decenni. Ad ucciderlo è stato il secondo tipo di tumore più frequente in Italia e il secondo più letale, con una sopravvivenza stimata a cinque anni dalla diagnosi attorno al 65%, come riporta il Corriere della Sera. Il tumore diPerla malattia è stata fatale nonostante due interventi chirurgici, uno al colon e l’altro al gefato, a cui è stato sottoposto in seguito alla comparsa di complicazioni. Carmine Pinto, direttore dell’Oncologia medica all’Ausl-Irccs di Reggio ...