Matteo Messina Denaro | cos' è l' adenocarcinoma mucinoso colorettale di cui soffriva il boss

(Di lunedì 25 settembre 2023) L'ex superlatitanteè morto il XXX, dopo che il 22 settembre i medici avevano decretato un coma irreversibile e deciso per la sospensione dell'alimentazione. Ilera stato trasferito l'8 agosto dal carcere di massima sicurezza de L’Aquila all’ospedale San Salvatore, sempre nella stessa città. “Con un tumore al quarto stadio, con la difficoltà anche a reggersi in piedi, non può stare dentro una cella al 41 bis”, aveva detto all’Adnkronos uno dei suoi legali, Alessandro Cerella.era affetto da una forma tumorale aggressiva che attacca il colon:(DALLA LATITANZA ALL'ARRESTO, LA STORIA DI).