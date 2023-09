Matteo Bassetti | “Pinocchi in camice” | il libro accusa contro i medici “no vax” e per la censura su internet | da infettivologo a scrittore

(Di lunedì 25 settembre 2023) Dalle ospitate in TV, alla passerella a Venezia, alla pubblicità per un’agenzia immobiliare, fino alla scrittura. La carriera poliedrica dell’sembra non arrestarsi ed ecco che adesso si improvvisa, con undal titolo banalmente ironico: “in camic

Dalle ospitate in TV, alla passerella a Venezia, alla pubblicità per un’agenzia immobiliare, fino alla scrittura. La carriera poliedrica ...

è uno degli infettivologi che più si è esposto mediaticamente nel corso della stagione del Covid. Il primario al San Martino di Genova non ha paura di farsi altri nemici con la ...È in uscita il nuovo libro, dal titolo ' Pinocchi in camice ', a firma del primario del San Martino di Genova,, che, ai microfoni del Corsera, lancia l'allarme: 'Siamo a un punto di non ritorno. Ho scritto sul telefonino tutte le affermazioni false sul Covid: è una lista lunghissima, verrebbe ...

Matteo Bassetti, lo sfogo: "Con chi avete a che fare", i nuovi nemici del virologo Liberoquotidiano.it

Covid, “stop a bollettini terrorizzanti e obbligo mascherine. La tamponite scolastica deve finire”. INTERVISTA a Matteo Bassetti Orizzonte Scuola

L’ultimo libro, «Pinocchi in camice», del primario del San Martino di Genova: «Siamo a un punto di non ritorno. Ho scritto sul telefonino tutte le affermazioni false sul Covid: è una lista lunghissima ...La Misericordia di Pistoia lancia i corsi gratuiti per promuovere la cultura della prevenzione. La soddisfazione: "Tra chi ha aiutato il 36enne ci sono persone formate dall’associazione".