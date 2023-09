Massimo Lopez e Tullio Solenghi in tourné con il nuovo show Dove eravamo rimasti

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 25 settembre 2023)incon ilspettacolo Dove: si parte il 20 novembre da Ferrara, per un totale di 70 date in 25 piazze d’Italia Dopo il successo delShow, lo spettacolo da record che aveva debuttato nel 2017 registrando poi più di 300 repliche,tornano insieme sul palcoscenico con unattesissimo show: Dove. Scritto dacon Giorgio Cappozzo, lo spettacolo prodotto da International Music and ...