Marsiglia | Galtier nel mirino | ma ci sono alcuni ostacoli

Commenta per primo Secondo quanto riferisce RMC Sport , la dirigenza dell'Olympiqueha contattato Christopheper affidargli la panchina dopo le dimissioni presentate nei giorni scorsi da Marcelino. Dimissioni arrivate a causa del clima ostile portato avanti dalle ...... stravinta 4 - 0 col: " Warren è un giocatore che sembra avere 37 anni, non 17. È una grande opportunità per me avere un giocatore di questa qualità. La scorsa stagione, con, ha ...

Crisi Marsiglia, spunta l'ex Psg Galtier: "Contatti in corso" Tuttosport

Mbappé infortunato ma il Psg stende il Marsiglia: Gonçalo Ramos doppietta Tuttosport

In un’intervista rilasciata alla radio ufficiale della Lega Serie A, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha raccontato un retroscena sull’acquisto di Guendouzi. Le sue parole: ...Iscrizione avvenuta con successo. Secondo quanto riferisce RMC Sport, la dirigenza dell’Olympique Marsiglia ha contattato Christophe Galtier per affidargli la panchina dopo le dimissioni presentate ne ...