Marotta | «Lukaku? L’Inter esiste da più di 100 anni | va avanti!»

(Di lunedì 25 settembre 2023) Giuseppeha proseguito con Radio anch’io sport. L’amministratore delegato è tornato anche sue il suo comportamento, risultando piuttosto duro. GIUDIZI –non si avventura in giudizi affrettati: «Il calendario è condizionante. L’anno scorso eravamo ottavi con sei punti in meno, è una fase interlocutoria. Abbiamo però consapevolezza, certezza di essere forti, di trovare continuità nei risultati e nelle prestazioni. In Spagna la partita è stata negativa, l’abbiamo superata e Inzaghi è stato molto bravo. La squadra appartiene alla sua filosofia, ne è il leader e i giocatori seguono le loro indicazioni. L’Arabia Saudita indebolisce il calcio? Il calcio arabo rappresenta grande ricchezza, porta a investimenti nelle strutture, nel management. Porta una mentalità vincente, la competitività però non ci deve far paura. ...