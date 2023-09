Marotta | «È Inzaghi il vero leader dell’Inter | i giocatori seguono le sue indicazioni»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 25 settembre 2023)è stato intervistato su Radio Anch’io Sport, su Radio 1. L’amministratore delegatoha parlato del grande cambiamento in materia di arbitraggio: «La classe arbitrale attuale è di tutto rispetto, considerato il contesto europeo e mondiale. È un organico ringiovanito, vedo però buoni arbitri e che sia rispettata anche dagli organismi internazionali. Oggi il calcio è sempre più scientifico e tecnico, abbiamo strumenti che riducono la partecipazione soggettiva dell’arbitro in campo. È normale che ci siano critiche, anche aspre, ma queste decisioni vanno comunque prese per il bene del calcio anche se lentamente». Inoltre, l’Inter, sebbene siamo solo alla quinta giornata di Serie A, si trova già prima con un distacco di diversi punti dalle inseguitrici. L’obiettivo del club è avvicinarsi all’obiettivo che negli ultimi due anni è ...