Marino | “Napoli | inizio di stagione non commentabile con entusiasmo Meluso non ha il curriculum tale da…”

(Di lunedì 25 settembre 2023) L’ex dirigente sportivo del, Pierpaolo, si è soffermato sull’andamento della squadra azzurra in questodi. Durante una recente intervista a Radio CRC nel programma “Si Gonfia la Rete” condotto da Raffaele Auriemma, Pierpaolo, ex dirigente sportivo del, ha espresso le sue opinioni sull’andamento della squadra partenopea in questodi. L’ex dirigente sportivo del club ha affrontato diversi temi, dalla mancanza di un direttore sportivo di campo alla performance della squadra sul campo.ha iniziato sottolineando che, al momento, non è possibile fare commenti positivi sull’didel. Ha citato sia il gioco ...

Le parole di Pierpaolo Marino , ex direttore dell’area tecnica del Napoli , sulla trattativa per Gabri Veiga Pierpaolo Marino ha parlato a Il ...

A Radio CRC nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Pierpaolo, ex dopo sportivo dele dirigente ...A Radio CRC nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Pierpaolo, ex dopo sportivo dele dirigente sportivo "L'inizio di stagione delIl commento non può essere positivo sia per il gioco espresso dalla squadra sia per alcuni aspetti estetici ...

Carlo Marino al Festival della Filosofia di Ischia e Napoli Farodiroma

Marino a Radio CRC: “Meluso non ha il curriculum tale da potersi ... GonfiaLaRete

(ANSA) - NAPOLI, 25 SET - Film in concorso triplicati e Paesi rappresentati da tutto il mondo aumentati del 50 per cento. Sono i dati della ...Marino a Radio CRC: “Meluso non ha il curriculum tale da potersi confrontare con una squadra fresca di scudetto…” ...