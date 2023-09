Marco Risi svela | “Mio padre Dino sapeva essere crudele | ma sotto la scorza aveva una sua fragilità”

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 25 settembre 2023) In una recente intervista concessa al Corriere della Sera, il cineastasi apre riguardo al suo leggendario genitore, una colonna portante del cinema italiano responsabile di pellicole storiche Il sorpasso. Le rivelazioni emergono in seguito alla pubblicazione di un nuovo libro Forte respiro rapido, che esplora in dettaglio i suoi intricati rapporti con il. La complessa personalità diè un nome che risuona fortemente nel panorama del cinema italiano, una figura di spicco nel suo campo. Ma il suo carattere diventava ancora più evidente nel contesto familiare. In casa, il suo atteggiamento nei confronti della moglie e dei figli non era spesso affettuoso, e mostrava spesso un lato più ...