Manovra | Salvini “Priorità sono stipendi e pensioni”

(Di lunedì 25 settembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Siamo qui per restare 5 anni, quindi abbiamo altre 4 manovre economiche: quest'anno laglie le”. Lo ha detto il vicepremier e ministro, Matteo, a margine dell'assemblea generale di Assimpredil Ance parlando della prossima legge di bilancio.“Tutti i soldi che recupereremo anche chiedendoli alle banche, anche tagliando i furbetti del reddito di cittadinanza e bloccando il superbonus per quelli che se lo pospermettere, finiranno in, nell'immediato anche per un bonus sulla benzina e sulle bollette delle luce soprattutto per famiglie a reddito più basso”, ha aggiunto.Sulle polemiche per l'ipotesi di un nuovo condono edilizio, il ministro ha poi spiegato: “Ci ...