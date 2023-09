Manifesto Pro Loco Teggiano di ringaziamento per successo di Alla Tavola della Principessa Costanza

Due titoli italiani nella selezione della Settimana della Critica di Venezia 2023 : About Last Yeardi Dunja Lavecchia, Beatrice Surano e Morena ...

• In un mondo in continua evoluzione e alle prese con nuovi rischi, il Gruppo AXA ribadisce ed amplifica, in un Manifesto firmato dal CEO Thomas ...

Inizia così, ricordando le forti emozioni vissute nel mese di agosto, ilaffisso in queste ore a Teggiano con il quale Biagio Matera , presidente dellaLoco Teggiano , ringrazia quanti ...A dicembre 2009, in occasione del convegno "Vincenzo Legnante: il Sindaco, il Giurista, lo Storico" promosso dallaLoco per celebrare il sindaco Legnante nel trentennale della sua scomparsa, il ...

Lavoro, 4 giorni bastano. In Germania ci si prova Il Manifesto

PRINCIPESSA COSTANZA, DOPO IL SUCCESSO DELLA XXVIII ... politicamentecorretto.com

È il momento di passare da anti-ageing a pro-ageing per sentirsi in armonia nella propria pelle a qualunque età: ecco una nuova proposta per riuscirci ...“Passeggiando per il centro storico di Teggiano, sembrava davvero che il Vallo di Diano fosse il centro d’Italia”: questa forte emozione, condivisa da tanti di noi l’11, 12 e 13 agosto scorsi, racchiu ...