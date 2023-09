Mangiare è un atto ambientale

Leggi su lortica

(Di lunedì 25 settembre 2023) Pane, pasta e pizza e gli altri prodotti alimentari ottenuti con farina che possono avere scarsa o assente siuctrezza nutrizionale, cioè pur essendo indenni da contaminanti chimici, fisici e microbiologici, possono contenere principi nutritivi e nutrienti non adatti al nostro organismo. Le nostre scelte alimentari condizionano l’ambiente e il paesaggio agricolo, perché esso varia in rapporto alle modalità di coltivazione realizzate. Le varietà dei grani coltivati sono condizionati da chi lavora la loro farina Le varietà dei grani utilizzati dipende dal loro contenuto in proteine. Il consumo dei grani duri è in costante aumento, superiore ai grani teneri. E’ il contrario di quanto abbiamo mangiato per millenni. Siamo arrivati a selezionare grani duri con 15-16 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto. Le farine ottenute da grani ad alto contenuto in proteine possono essere lavorate ...