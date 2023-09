Manchester City | Guardiola | “Julian Alvarez è incredibile | ha tutto per…”

(Di lunedì 25 settembre 2023) L'allentare è felicemente sorpreso dall'argentino: "È un pericolo veramente importante per le difese avversarie"

Il video con Highlights e gol di Manchester City-Nottingham Forest 2-0, match valido per la sesta giornata della Premier League 2023 / 2024 . Prosegue ...

Gli highlights della vittoria per 2 - 0 del Manchester City contro il Nottingham Forest : gol di Foden e Haaland. Rodri espulso per aver messo le mani ...

Al Manchester City basta un quarto d’ora per avere ragione del Nottingham Forest : a segno prima Foden e poi Haaland Il Manchester City ha gioco ...

Pep Guardiola non ha gradito l’arbitraggio in occasione della partita di Premier League 2023/2024 tra Manchester City e Nottingham, vinta 2-0 ...

Colpito dagli infortuni dei grandi titolari, ilha potuto contare sull'apporto di Julian Alvarez . L'attaccante si è reso grande protagonista nelle ultime gare affrontate dai citizens, tra gol, assist e pericolosità offensiva. Gli ......0 Gruppo F Paris Saint - Germain Football Club 3 Associazione Calcio Milan 1 Newcastle United Football Club 1 Ballspielverein Borussia 09 Dortmund 0 Gruppo G RasenBallsport Leipzig 3...

Premier League, tris di Liverpool e Brighton. Chelsea, ancora una sconfitta Sky Sport

Nelle top leghe solo nerazzurri e Citizens hanno vinto tutte le partite in campionato. Allargando i confini si aggiungono PSV, Az Alkmaar e Fenerbahce ...Dopo il sesto posto dell’anno scorso, la squadra inglese di calcio dell’allenatore italiano è terza in classifica, ha debuttato in Europa e continua a incuriosire ...