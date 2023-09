Man United e Newcastle hanno degli scout che osservano la ventenne stella della Liga

Il Manchester United continua a navigare in acque non proprio limpide. Un rapporto del The Guardian indica come Sir Jim Ratcliffe e Sheikh Jassim...

L'attaccante ex Atalanta voleva solo Manchester : per i Red Devlis ha anche rifiutato uno stipendio da top al Psg

In casa Manchester United in queste ore si è avvertita una certa paura per l’incidente in auto di Marcus Rashford. Per fortuna, il giocatore non ha ...