Maltempo | oggi allerta meteo gialla per temporali in 6 regioni

Bollettino di allerta meteo gialla , oggi 25 settembre, per Maltempo e temporali . L’ allerta , diramata dalla Protezione civile, riguarda 6 regioni : si ...

In serata un temporale ha riguardato il barese fino alla valle d’Itria . Trenta millimetri di pi Oggi a in un’ora a Bari, una quindicina a Locorotondo. ...

In alcune località, soprattutto del Gargano, il livello della pioggia cumulato da stamattina è stato di diverse decine di millimetri. Nel foggiano ...

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso l’allerta per la giornata odierna. Codice arancione per zone della Lombardia, codice giallo per ...