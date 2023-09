Maltempo a Caserta | Del Rosso | pulire urgentemente le caditoie occluse

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 25 settembre 2023). “Il sopraggiungere della stagione autunnale ha portato con sé l’arrivo delle prime piogge che hanno interessato tutto il territoriono nello scorso week and. A causa delle precipitazioni, risultano accumulati molti detriti lungo i bordi delle strade che di fatto ostacolano il normale deflusso delle acque piovane. Ho quindi chiesto all’Amministrazione di programmare un urgente intervento di pulizia dellee di smaltimento dei residui ivi presenti su tutto il territorio cittadino a garanzia di un buon funzionamento del sistema fognario in vista delle future piogge e nel rispetto del decoro cittadino ed evitare ulteriori danni e disagi. Ho anche chiesto – conclude Del– gli atti relativi ai lavori effettuati nell’ormai famoso sottopasso che congiunge via Acquaviva a via De Martino perché ...