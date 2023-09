Malore improvviso durante la partita | si accascia in campo e poi la disperata corsa in ospedale

Leggi su tvzap

(Di lunedì 25 settembre 2023) Social. . L’Unione Sportiva Pergolettese 1932 S.r.l., meglio nota come Pergolettese, è una società calcistica italiana con sede nella città di Crema, in provincia di Cremona. Milita in Serie C, la terza divisione del campionato italiano. Ieri, 24 Settembre 2023, la Pergolettese stava giocando unacontro il Vicenza quando il suo allenatore si è sentito male all’imprivviso: vediamo nel dettaglio che cos’è succeso a Matteo Abbate.Leggi anche: Sport in lutto, la giovane campionessa muore improvvisamente a soli 27 anni Leggi anche: Calcio italiano in lutto, addio al giovane campione: morto a 22 anni dopo un incidente Leggi anche: Calcio italiano in lutto, addio per sempre all’iconica leggenda Leggi anche: Sport italiano in lutto, morto a 53 anni il campione azzurro Pergolettese,per l’allenatore Matteo Abbate: come ...