Mafia | è morto Matte Messina Denaro**

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Palermo, 25 set. (Adnkronos) - E'nella notte nel reparto detenuti dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila il boss mafiosodi 62. Il capomafia era da tre giorni in coma irreversibile per le conseguenze del tumore al colon al quarto stadio. Assistito fino all'ultimo dagli specialisti della terapia del dolore che lo hanno preso in carico dopo la sospensione di qualsiasi terapia oncologica. E' stato lo stesso boss, arrestato lo scorso 16 gennaio dopo 30 anni di latitanza, a chiedere di evitare l'accanimento terapeutico. Ecco perché è stata sospesa nella notte l'alimentazione parenterale per endovena. IeriDenaro ha avuto, come si apprende, un forte sanguinamento a cui è seguito un collasso. Ad agosto era stato operato d'urgenza per una occlusione intestinale diventata cronica. Il boss è stato ...