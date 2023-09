Lutto nel mondo del pugilato | muore a 68 anni Luigi Minchillo

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 settembre 2023) L’ex pugileè morto improvvisamente a Pesaro all’età di 68. La Federazione pugilistica italiana Marche lo ricorda scrivendo: “Soprannominato per la sua tempra ‘il guerriero del ring’, olimpionico a Montreal nel 1976, campione d’Italia nel 1979 e campione europeo nel 1981. Nel corso della sua carriera ha affrontato, nelle categorie dei welter, dei superwelter e dei pesi medi, i pugili più forti dell’epoca come Sugar Ray Leonard, Roberto Durán, Thomas Hearns, Maurice Hope, Mike McCallum. Nel 1988 aveva appeso i guantoni al chiodo, dopo aver disputato 60 incontri, ottenendo 55 vittorie, di cui 31 per ko. Nato il 17 marzo 1955 a San Paolo di Civitate (Puglia) da circa 50viveva a Pesaro dove aveva fondato la palestra diBoxe”. La Fpi Marche ...