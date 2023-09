Lupin 3 | arrivano nuovi indizi nascosti sulla terza stagione

Ma i successi più grandicon Gianni Morandi, per il quale scrive canzoni come 'Andavo a ... 'Heidi', 'Le nuove avventure diIII' e Mazinga'. Migliacci è morto stamane all'età di 92 anni ...Ma i successi più grandicon Gianni Morandi, per il quale scrive canzoni come 'Andavo a ... 'Heidi', 'Le nuove avventure diIII' e Mazinga'. Migliacci è morto stamane all'età di 92 anni ...

Addio a Franco Migliacci, indimenticabile autore della canzone italiana. Scrisse “Nel blu dipinto di blu”, “I… Il Secolo XIX

Franco Migliacci, morto il paroliere e autore di Nel blu dipinto di blu. Aveva 92 anni ilmattino.it

Manca ormai sempre meno alla terza stagione di Lupin su Netflix. Ma c'è un già un colpo di scena: Assane lascia tutto ...