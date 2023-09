Lukaku gol e sfogo social | ' Mi hanno insultato | è la puta di una verità'

(Di lunedì 25 settembre 2023) Doveva tornare all'Inter, poi ha detto alle sirene dell'Arabia Saudita per andare alla Juventus, ma alla fine è approdato alla Roma di Josè Mourinho. L'estate tormentata di Romelusi è conclusa ...

(Adnkronos) – Torino e Roma pareggiano 1-1 nel match in calendario come posticipo serale della quinta giornata del campionato di Serie A ...

Nella serata di ieri, Romelu Lukaku ha segnato un gol a Torino . La partita è terminata in parità, ma il calciatore belga è già alla sua seconda rete ...

Romelu Lukaku non ha bisogno di presentazioni e continua a confermarsi uno dei migliori attaccanti in circolazione. La 5ª giornata del campionato ...

... accontentato soltanto in extremis dall'arrivo di- che sta iniziando a mandare segnali molto incoraggianti coi suoi 3consecutivi tra campionato ed Europa League - con una formula che dà ...L'estate tormentata di Romelusi è conclusa con un trasferimento dal Chelsea (a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024) alla squadra giallorossa per una nuova avventura in Italia. Tre...

Dopo le ultime due stagioni piuttosto complicate tra Chelsea ed Inter, con la maglia della Roma Romelu Lukaku sta finalmente ritrovando se stesso a suon di ottime prestazioni e soprattutto gol, il suo ...Romelu Lukaku è stato protagonista a Torino nel match di domenica sera che ha visto Big Rom andare a segno ( 1-1 il finale tra la Roma e i granata di Juric ).