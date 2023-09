Lukaku | dopo il gol a Torino spunta il retroscena riguardo la Juve | “Non decideva realmente lui…”

Retroscena Roma - la frase di Lukaku a Belotti dopo il gol all'Empoli Nell'urlo di Romelu Lukaku e nel suo: " Te l'ho detto ", riferito ad Andrea Belotti c'è tutto il pensiero non solo dei tifosi della Roma, ma della ...

Lautaro contro Lukaku : il gesto polemico dopo il gol è una vera frecciata Lautaro Martinez , continua a segnare e a trascinare l' Inter alla terza vittoria in altrettante partite di campionato, al cospetto di una Fiorentina ...

Roma - retroscena di mercato : dopo Matic il Rennes voleva scippare anche Lukaku dopo il corteggiamento silenzioso e andato a buon fine per Nemanja Matic, tra la Roma e il Rennes non corre di certo buon sangue. Come riportato...

Inter - dopo addio Lukaku il più pagato non è Lautaro - Top News Per stilare la classifica degli ingaggi degli uomini di Simone Inzaghi in questa stagione ha utilizzato le cifre degli stipendi pubblicate in passato ...

Padovan : «Lukaku ha interrotto coi suoi ex compagni dopo lo strappo con l’Inter» Alle 19.30 Lukaku sarà presentato all’Olimpico in campo come giocatore della Roma, prima della partita contro l’Inter. Padovan, intervenuto in ...