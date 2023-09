Lotto messo all’asta dal governo per finanziare la Legge di Bilancio

Leggi su notizie

(Di lunedì 25 settembre 2023) La premier Giorgia Meloni punta a incassare una cifra maggiore dell’ultima gara di sette anni fa. La base è di 800 milioni, già il prossimo anno lo Stato dovrebbe incassare almeno 400 milioni. L’altra metà, invece, andrebbe versata nel 2025 Il gioco delvaperladi. Come sisu Il Messaggero la premier Giorgia Meloni avrebbe deciso di anticipare già al 2024 l’asta per l’affidamento della raccolta del gioco, che oggi è in mano al gruppo Igt (tramite la controllataitalia). Il gioco delperladi(Twitter) – Notizie.comUna mossa delche ha come obiettivo quello di ...