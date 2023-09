Lotta | Mondiale pessimo per l’Italia a Belgrado Nessun acuto e strada che si complica verso Parigi 2024

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 settembre 2023) 6 incontri vinti e 18 persi. Si chiude con un bilancio complessivo disastroso per i colori azzurri il Campionato2023 divalevole come primo appuntamento di qualificazione olimpica. Il movimento azzurro lascia la Stark Arena dicon zero medaglie, zero pass per le Olimpiadi epiazzamento tra le prime otto posizioni. Italia che esce dunque con le ossa rotte dall’evento più importante della stagione, dopo aver ben figurato invece agli Europei di Zagabria (senza russi e bielorussi) andati in scena lo scorso aprile. D’altronde la concorrenza in campo globale è nettamente superiore a quella che si trova nel Vecchio Continente, soprattutto per quanto riguarda lo stile libero. Sono davvero poche le note positive di questa ...