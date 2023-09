L’operazione verità che nessuno ha mai fatto prima Il corsivo di Cangini

Leggi su formiche

(Di lunedì 25 settembre 2023) Lo scorso 25 settembre il centrodestra vinceva le elezioni e, secondo tradizione, i giornali pubblicano oggi pensosi bilanci di questo primo anno dell’era Meloni. A parte il Giornale,ha letto in positivo l’ultima uscita del presidente del Consiglio in materia di immigrazione. Quei pochi che se ne sono occupati, l’hannoin chiave critica: un segno di impotenza. Lettura legittima, ma forse parziale. Di sicuro la gestione dei migranti è il nervo più scoperto del governo in carica, ma averlo messo a nudo in tutta la sua complessità è stata una novità assoluta. “Abbiamo lavorato tantissimo, i risultati non sono quelli che speravamo di vedere. È un problema molto complesso, ma sono certa che ne verremo a capo. Questo tema merita una seconda fase”, ha detto Giorgia Meloni. Un discorso intellettualmente onesto, l’ammissione della differenza che ...