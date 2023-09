Lombardo | Ryder Cup rappresenta un’occasione irripetibile di visibilità

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 settembre 2023) Domani prende il via laCup, la più importante manifestazione mondiale di golf che per la prima volta si svolge in Italia presso il nostro “Marco Simone Golf & Country Club”. Guidonia Montecelio è pronta a dare il benvenuto agli atleti e ai tantissimi sportivi che arriveranno da tutto il mondo con il loro enorme entusiasmo. In vista di questo importante evento sono stati realizzati, con fondi del Governo e della Regione Lazio, importati interventi infrastrutturali in tutto il quadrante nordest della Città Metropolitana e in particolare su via di Marco Simone. Ciò nonostante, durante i giorni della manifestazione, inevitabilmente, sono prevedibili disagi per il sistema della circolazione stradale. L’afflusso eccezionale di spettatori e personale in questo territorio, stimato in circa cinquantamila persone al giorno, non è stato mai sperimentato prima ...