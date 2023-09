Lombardia | ass Franco ' 19 mln per aiutare famiglie in difficoltà a pagare l' affitto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Milano, 25 set. (Adnkronos) - Nuove risorse regionali a sostegno delleineconomiche per gli affitti, in. Lo prevede la delibera 'Perl2023', approvata dalla Giunta regionale lombarda, su proposta dell'assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo. Il provvedimento assegna 3,5 milioni di euro agli ambiti territoriali per attuare le misure a sostegno alla locazione anche per il 2023. Per sostenere il mantenimento dell'alloggio in locazione sul libero mercato, la delibera prevede che i Comuni potranno utilizzare per nuovi avvisi o per lo scorrimento di graduatorie vigenti altre risorse: le risorse residue di una misura sperimentale avviato nel 2019 per sostenere lo sviluppo del canone concordato pari a 1,9 milioni di euro e le risorse residue erogate ai Comuni ...