Lo Zimbabwe fa impazzire i progressisti occidentali | non accettano una Miss bianca

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 25 settembre 2023) Cortocircuito in corso in, dove all’annuale concorso di bellezza, nel quale viene premiata la ragazza più bella del Paese dell’Africa meridionale, è stata scelta come vincitrice della competizione la modella di 21 anni Brooke Bruk-Jackson, scatenando in seguito alla sua incoronazione un fiume di polemiche. Fino a qui sembrerebbe non esserci nulla di strano per cui scandalizzarsi, tranne, forse, perché la nuova, in una Nazione dove la quota della popolazione nera è del 98%. Questo fatto ha creato non poche critiche rivolte all’organizzazione in quanto la giovane modella “non rappresenterebbe il Paese”. La neocolpita da valanghe di insulti Il profilo Instagram della nuova, che rappresenterà la sua Nazione alla ...