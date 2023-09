Lo spettro di Lyndon Johnson aleggia su Biden

Leggi su panorama

(Di lunedì 25 settembre 2023) La situazione continua a peggiorare per Joe. Secondo un recente sondaggio del Washington Post e di Abc, in un eventuale nuovo duello elettorale, Donald Trump avrebbe il 51% dei consensi contro il 42% dell’attuale presidente americano. Certo: la testata ha cercato di ridimensionare questi numeri clamorosi, sostenendo che la rilevazione è “significativamente in contrasto con altri sondaggi pubblici che mostrano che la competizione per le elezioni generali è praticamente a pari merito”. Tuttavia non si può ignorare che si tratta di dati assai significativi, anche perché anche altri sondaggi danno avanti Trump rispetto a(nonostante mostrino un vantaggio meno marcato rispetto a quello registrato dal Washington Post). E attenzione: le preoccupazioni degli elettori intervistati non riguardano soltanto l’età avanzata del presidente. Molti si ...