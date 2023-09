Lo sfogo shock dell' influencer a Parigi | Lo scontrino dopo un piatto di pasta mi ha fatto impazzire

Leggi su oggi-notizie

(Di lunedì 25 settembre 2023) Oggi Notizie Quando un viaggio adiventa un incubo gastronomico: l'esperienzadi un'italiana. La famosa città'amore ea moda,, è nota per la sua splendida architettura, la raffinata cultura e la squisita cucina. Tuttavia, a volte, l'esperienza culinaria potrebbe non essere all'altezzae aspettative. Chiedete a Rosalba, l'napoletana che si è ritrovata a pagare una cifra astrale per undiin un ristoranteno! Un pranzo costoso nella città'amoreè uno dei luoghi più amati dai turisti di tutto il mondo, grazie alla sua eleganza, alla sua storia affascinante e alla sua cultura ricca. ...