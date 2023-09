Lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood è finito | ma la battaglia degli attori continua

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 25 settembre 2023) Dopo cinque mesi di proteste, che hanno bloccato il comparto culturale e creativo e causato ingenti danni al settore cinematografico, atermina lo. Lo ha reso noto la Wga – Writers Guild of America, sindacato che raccogliee autori per il cinema – con una breve nota stampa. Il sindacato ha infatti raggiunto un accordo, sebbene ancora provvisorio, con la Alliance of Motion Picture and Television Producers (associazione dei produttori) e questo ha permesso al lavoroscrittori di ripartire. I dettagli della pace non sono ancora stati resi noti. Resta ancora in piedi, invece, la mobilitazionerappresentanti dal sindacato Sag-Aftra: il ...