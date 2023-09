Lo Monaco | “Per De Laurentiis il calcio è una ‘melanzana imbottita' ” Alvino difende il patron azzurro

(Di lunedì 25 settembre 2023) Botta e risposta tra Pietro Loe Carlosulla comprensione e i successi del presidente del Napoli, Aurelio De. Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex dirigente del Catania Pietro Loha espresso delle critiche piuttosto severe nei confronti del presidente del Napoli, Aurelio De, scatenando una vivace reazione da parte del noto giornalista sportivo Carlo. Loha dichiarato: “Per De, ilè una’, ilè un’altra cosa… Ogni allenatore garantisce un contributo differente all’espressione di gioco della squadra, e per gli uomini non è facile assimilare le ...

In Ligue 1 il Nizza sta facendo faville. La squadra francese allenata dall’italiano Farioli si ritrova momentaneamente in testa alla classifica con ...

... su di lui piombò l'interesse di grandi squadre come Inter, Milan e Bayern. Milevskiy però giurò fedeltà alla Dinamo Kyiv , dove rimase fino al 2013poi proseguire in diverse squadre ...Olympiacos e Panathinaikos dominano in Grecia,e Asvel in Francia, Bayern e Alba Berlino in ... il miglior campionato d'Europa , viene giustamente presa come modello di riferimentola grande ...

Monaco, tappa all'Oktoberfest per i calciatori e lo staff tecnico del ... Agenzia ANSA

Nel Principato di Monaco nasce App-Elles per combattere la violenza domestica MontecarloNews.it

Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto in diretta a 1 Football Club, programma condotto da Luca Cerchione su 2 Station Radio, parlando del Napoli e della gestione societaria.Give me five. A una settimana dalla cinquina rifilata al Milan nel derby, a Empoli l'Inter ingrana la quinta vittoria nelle prime cinque giornate di campionato come era riuscita a fare soltanto altre ...